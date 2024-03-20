الأربعاء 20 مارس 2024
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محافظات

العثور على جثة تاجر أعلاف داخل رشاح فى كفر شكر

جثة
جثة

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية جهودهم لكشف غموض العثور على جثة تاجر أعلاف بعد اختفائه عدة أيام عن منزله في رشاح ميت غمر.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ باختفاء "رضا عبدالخالق. ع" 30 عامًا، تاجر أعلاف ومقيم بمدينة كفر شكر. 

انتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد محمد سعيد مرسى رئيس فرع البحث الجنائي شمال القليوبية، وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه لديه محل لبيع الأعلاف بإحدى قرى منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وبالفحص والتحري تم العثور على جثمانه برشاح ميت غمر، وفي يوم الواقعة استدرجه أحد الأشخاص من منزله وخرج معه ومنذ ذاك الحين تم اختفاؤه وغلق هاتفه ولم يعد إلى منزله بمدينة كفر شكر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر من القبض على الشخص الذي استدرجه من منزله يوم الواقعة والاختفاء للتحقيق حول تفاصيل الواقعة.

وأمر اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة التحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى لسرعة الوصول إلى مرتكب الجريمة وتقديمه للمحاكمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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