كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من 6 أشخاص بتضررهم من تاجر دواجن، مقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية، إلا أنه لم يفي بما وعدهم به أو رد المبالغ المالية.

ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج بالقليوبية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.