الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إزالة 400 مقبرة مخالفة فى الخانكة

إزالة 400 حالة مقابر
إزالة 400 حالة مقابر مخالفة فى الخانكة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أرض مقابر جمعية النصر بمدينة الخانكة، حيث تمت إزالة عدد 400 مقبرة مخالفة على مساحة 7500م2؛ وذلك لمتابعة أعمال الإزالات التي تقوم بتفيذها المحافظة على ما استجد من أعمال بناء للمقابر بالمخالفة للقانون.

وشدد المحافظ، خلال جولته، على ضرورة الاستمرار في إزالة المخالفات المستجدة ومنع أي تعديات جديدة، موجهًا بضرورة الإعداد لشن حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة ما تبقى من مخالفات.
ولاحظ المحافظ وجود خيمة مخالفة على شريط السكة الحديد بالجبل الأصفر، وتمت إزالتها على الفور، مشددًا على رئيس المدينة بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ على عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة، والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لاسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة.

كما أكد على استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها. 

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة شبين القناطر، حيث لاحظ المحافظ وجود شونة مواد بناء على الأرض الزراعية بنطاق قرية نوى، وعلى الفور وجه بإزالتها ومصادرة جميع مواد البناء بها ومتعلقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما حرص المحافظ على الإشراف على عملية الإزالة بنفسه، مشددًا على ضرورة تكثيف دوريات المتابعة لمنع مثل هذه المخالفات.

وأوضح أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

محافظ القليوبية جمعية النصر مقابر مخالفة حملة مكبرة إزالة مخالفات البناء

مواد متعلقة

العثور على جثة تاجر أعلاف داخل رشاح فى كفر شكر

"مع الناس" مبادرة لتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بكفر شكر

حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس فى القليوبية

انتشار سيارات سحب مياه الأمطار بشوارع القليوبية

الأم المثالية بالقليوبية: "تركت أحلامي بعد وفاة زوجي من أجل مستقبل أفضل لأولادي"

محافظ القليوبية يأمر بإزالة عربات المشروبات على طريق "بنها- كفر شكر"

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير قسم الجراحة بالمستشفيات الجامعية

الكشف على 4200 مريض وعلاجهم شهريًا بمستشفى حميات طوخ بالقليوبية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل|انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

17 خط محمول.. والد طالب الدقهلية يكشف حيلة قاتله لأخذ الفدية

شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

التحقيق مع صاحب "أسد التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة