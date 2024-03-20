الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يُوفر 71 طن سكر للتوزيع على المواطنين بالقليبوية

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تسلم محافظة القليوبية 71 طن سكر عبر 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمة الوطنية الشركة العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك لتوزيعها بمدن بنها وطوخ وقليوب والقناطر الخيرية وكفر شكر والخانكة والخصوص شبين القناطر، بالإضافة إلى كميات سكر المبادرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأوضح المحافظ،ـ في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الكمية تعد الدفعة الثانية التي استلمتها المحافظة، حيث تم استلام 72 طن سكر الأسبوع الماضي وتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا بمدن بنها وطوخ وكفر شكر، مؤكدا أنه سيتم استكمال التوزيع بكميات أخرى لقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة. 

وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين، أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، والاستمرار في ضخ  المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق؛ لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان.

وثمن محافظ القليوبية الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مقدمًا الشكر للواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب حسام سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات؛ لدعمهم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق، ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

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