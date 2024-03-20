الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأطفال يزينون وجوههم بأعلام مصر وفلسطين فى قوافل التحالف الوطنى بالقليوبية

الأطفال يزينون وجوههم
الأطفال يزينون وجوههم بأعلام مصر وفلسطين في قوافل التحالف

شهدت قرية الأحراز التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسعادة الذي نظمه التحالف الوطني لرسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال، وتوعيتهم من خلال الرسم على وجوههم أعلام مصر وفلسطين والتصوير مع الشخصيات الكرتونية والرمضانية، والمشاركة في ورش الحكي والتلوين للتوعية بمخاطر المخدرات.

وشهدت الفعاليات حفل الإفطار الذي تتضمن إفطار جميع ما يقرب من 1000 مواطن من أهالي قرية الإحراز، وأيضا حفل فني لفرقة قصر ثقافة شبين القناطر، والتي ألقت للأغاني الرمضانية والتواشيح احتفالا برمضان ويوم السعادة، كما جرى توزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأكد مصطفى السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، أنه تم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعي مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار وتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة ثم بعد ذلك تم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة، مؤكدا أن المبادرة اعتمدت على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، والتي من شأنها ضمان حياة كريمة للمصريين في الريف والحضر.

وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن قوافل السعادة انطلقت اليوم في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية في إطار احتفال المؤسسة باليوم العالمي للسعادة الذي يتم الاحتفال به على مستوى العالم في 20 مارس من كل عام.

وأوضح أن قوافل السعادة في قرية الإحراز في مركز شبين القناطر بالقليوبية شارك فيها العديد من الوزارات والجهات المعنية ممثلة في المجلس القومي للأمومة والطفولة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرا إلى أن القوافل تستهدف إدخال البهجة والسرور على المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وشارك في فعاليات إفطار السعادة الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نواب محافظ القليوبية، والعقيد أحمد عيد مدير مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية وهند جلال مدير المبادرات والتوعية بمؤسسة حياة كريمة.

التحالف الوطني اليوم العالمي للسعادة محافظة القليوبية قرية الأحراز شبين القناطر

مواد متعلقة

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يُوفر 71 طن سكر للتوزيع على المواطنين بالقليبوية

محافظ القليوبية يتابع إزالة 400 مقبرة مخالفة فى الخانكة

محافظ القليوبية يتفقد 4 مصانع لتعبئة وتوزيع السكر المدعم بالخصوص

العثور على جثة تاجر أعلاف داخل رشاح فى كفر شكر

"مع الناس" مبادرة لتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بكفر شكر

حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس فى القليوبية

انتشار سيارات سحب مياه الأمطار بشوارع القليوبية

الأم المثالية بالقليوبية: "تركت أحلامي بعد وفاة زوجي من أجل مستقبل أفضل لأولادي"

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

كولر يطلب تقريرًا شاملًا عن 4 مرشحين لتدعيم دفاع الأهلى

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

شوبير يكشف سر الـ5 ملايين جنيه "لبيع" الخطيب فى انتخابات الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة