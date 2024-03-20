الأطفال يزينون وجوههم بأعلام مصر وفلسطين فى قوافل التحالف الوطنى بالقليوبية

شهدت قرية الأحراز التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسعادة الذي نظمه التحالف الوطني لرسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال، وتوعيتهم من خلال الرسم على وجوههم أعلام مصر وفلسطين والتصوير مع الشخصيات الكرتونية والرمضانية، والمشاركة في ورش الحكي والتلوين للتوعية بمخاطر المخدرات.

وشهدت الفعاليات حفل الإفطار الذي تتضمن إفطار جميع ما يقرب من 1000 مواطن من أهالي قرية الإحراز، وأيضا حفل فني لفرقة قصر ثقافة شبين القناطر، والتي ألقت للأغاني الرمضانية والتواشيح احتفالا برمضان ويوم السعادة، كما جرى توزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأكد مصطفى السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، أنه تم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعي مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار وتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة ثم بعد ذلك تم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة، مؤكدا أن المبادرة اعتمدت على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، والتي من شأنها ضمان حياة كريمة للمصريين في الريف والحضر.

وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن قوافل السعادة انطلقت اليوم في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية في إطار احتفال المؤسسة باليوم العالمي للسعادة الذي يتم الاحتفال به على مستوى العالم في 20 مارس من كل عام.

وأوضح أن قوافل السعادة في قرية الإحراز في مركز شبين القناطر بالقليوبية شارك فيها العديد من الوزارات والجهات المعنية ممثلة في المجلس القومي للأمومة والطفولة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرا إلى أن القوافل تستهدف إدخال البهجة والسرور على المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وشارك في فعاليات إفطار السعادة الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نواب محافظ القليوبية، والعقيد أحمد عيد مدير مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية وهند جلال مدير المبادرات والتوعية بمؤسسة حياة كريمة.