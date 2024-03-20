محافظ القليوبية يشهد احتفالية ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، ثم كلمة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية، والتي دارت حول انتصارات الجيش المصري العظيم وتلك الذكرى الطيبة في يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجاله الأوفياء من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، وضربت انتصارات حرب العاشر من رمضان المجيدة أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة التي سجلها التاريخ في أنصع صفحاته مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار.

واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للطفل الموهوب محمود أحمد حسان وتناولت الابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله فضائل شهر رمضان المبارك.

وشارك في الاحتفالية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والعميد محمد فوزي رئيس مدينة قها ورجال الأوقاف والأزهر الشريف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وعدد من أهالي مدينة بنها.