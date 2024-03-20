الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أهالى "الأحراز" بالقليوبية يلتقطون الصور التذكارية مع فريق قوافل التحالف الوطني

أهالى القليوبية يحرصون
أهالى القليوبية يحرصون على إلتقاط الصور التذكارية مع التحالف

حرص أهالى قرية الأحراز بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء قوافل السعادة بالتحالف التى تم تنظيمها اليوم داخل القرية، والتى تشملها جهود مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق فى شتى المجالات حيث شملت القافلة على العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة وحفل الإفطار الجماعى مع أعضاء قوافل السعادة وقيادات محافظة القليوبية.

وشملت قوافل السعادة داخل قرية الأحراز بمدينة شبين القناطر، أنشطة ترفيهية وفنية للأطفال لرسم الفرحة والسعادة على وجوههم ودينية لمنحهم أجواء رمضانية ونفحات عطرة بفائدة الصيام وشهر رمضان وتوعوبة للتوعوية ضد مخاطر تعاطى المخدرات وأضرارها على المجتمع وحياة وصحة المواطنين والتى تساعد على زيادة معدل انتشار الجريمة بشتى أنماطها داخل المجتمع بسبب تعاطى المخدرات وتأثيرها على عقل وفكر الإنسان.

كما أعرب الأهالى والأطفال بقرية الأحراز بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بقوافل السعادة التى أطلقها التحالف الوطني بمناسبة اليوم العالمي السعادة اللى شملت العديد من الأنشطة وورش العمل للأطفال إلدخال البهجة والسرور على المواطنين من مختلف الفئات العمرية مؤكدا أن نعيش أزهى عصور السعادة والاهتمام بمواطنى القرى والعزب والنجوع بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يعمل على تحسين جودة الحياة فى شتى المجالات داخل القرى والريف المصرى .

وقالت هدير عبدالرحمن ربة منزل، إن قوافل السعادة اليوم أدخلت الفرحة فى كافة قلوب أهالى وشباب وسيدات وأطفال القرية لجهودهم الكبير فى تنظيم هذه القافلة اللى شملت حفل افطار جماعى والعديد من الأنشطة التى جعلت الاطفال يعيشون فى أجواء الفرح والسرور من خلال رسم علم مصر وفلسطين على وجوههم والتصوير مع الشخصيات الكرتونية والرمضانية.

وأوضح عادل صبحى أحد أهالى القرية، أننا لأول مرة تهتم بنا أجهزة الدولة بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لسكان القرى الأكثر احتياجا وفقرا، مؤكدا أنه اليوم أعجبنى فكرة المشاركة بورش الحكى والتلوين بهدف التوعية بمخاطر المخدرات بشكل علمى وترفيهى لما له من أثر ايجابى لدى الأطفال ومعالج ذات تأثير كبير لتعاطى المخدرات وأضرارها على المجتمع وصحة المواطنين.

ومن جانبه، أكد مصطفى السيد منسق حياة كريمة بالقليوبية، أن قرية الأحراز بمدينة شبين القناطر هي أول قرية استشرافية تمت فيها مبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية لتنطلق بعدها إلي باقي قرى مركز شبين القناطر مؤكدا أن القرية تضم  18 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة في 12 قطاع مختلف بتكلفة تخطت 30 مليار جنيها للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق فى شتى المجالات، مشيرا إلى أن قافلة السعادة التى انطلقت اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسعادة تستهدف العمل على الجانب الإنساني من خلال القوافل التوعوية التي تتضمن العديد من الأنشطة.

وأضاف السيد، أن قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر استهدفت أكثر من 2500 طفل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية من خلال ورش الحكي والورش الفنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة المخدرات، موضحا أن الإفطار المجمع ضم أكثر من 1000 شخص من أهالي قرية الأحراز فى جو مليء بالفرحة والبهجة والأجواء الرمضانية. 

محافظة القليوبية شبين القناطر قرية الأحراز قوافل السعادة التحالف الوطني

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