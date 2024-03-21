الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ بروتوكول الاستفادة من الأراضي غير المستغلة

محافظ القليوبية يبحث
محافظ القليوبية يبحث تنفيذ بروتوكول الإستفادة من الأراضي

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمناقشة تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ووزارة الري، لتطوير عدد من المناطق بمدن القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد نزيه، وكيل وزارة الري بالقليوبية، والمهندس هيثم الدسوقي، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء طارق ماهر، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، واللواء محمد صحصاح، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومديري الشئون القانونية والإدارة المالية والشئون الهندسية ومدير إدارة المراجعة والحوكمة ومدير إدارة التطوير الحضري والمكتب الفني. 

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ومن أهمها تطوير قرية مرجانة والتي تقع على مساحة 5 أفدنة و21 قيراطًا وتحويلها إلى مركز للجذب السياحي، وكذا تطوير أرض الكامب بجوار كوبري محمد علي والتي تقع على مساحة 7000 متر على فرع دمياط ليتم استغلال تلك المنطقة لعمل موقف عمومي ولعمل مشروعات استثمارية لخدمة المحافظة وأبنائها، وأيضًا تطوير بعض المناطق الأخرى منها الترعة البولاقية، بالإضافة إلى عمل مشروعات ومحلات للشباب على ترعة الساحل بحي غرب.

ولفت إلى عمل رفع مساحي من قبل الشبكات الأرضية لأراضي هندسة ري بنها وهندسة ري قليوب ليتم طرحها وعمل مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، أن هذه المشروعات تأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وفقًا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، واتساقًا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد الدولة لراحة وخدمة المواطنين في أنحاء المحافظة كافة.

محافظ القليوبية بروتوكول تعاون مشروعات خدمية وزارة الري عبدالحميد الهجان

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