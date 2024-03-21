الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبى لمشروع عربات الطعام ببنها

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبي لـ مشروع عربات الطعام

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها، وذلك لمتابعة عربات الطعام التي تم إنشاؤها وتأجيرها للشباب، واستمع إلى شرح من أصحابها حول آلية العمل ونوعيات الطعام التي يقدمونها.

وأكد محافظ القليوبية دعم مشروعات الشباب لتوفير فرص عمل وفتح فرص للاستثمار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد والاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على نظافة الكورنيش.

ووجَّه "الهجان" بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة لهم، لافتًا إلى أن كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة خلال الفترة الأخيرة حيث يبلغ طوله حوالي 1400 متر ويضم العديد من الخدمات الترفيهية، وممشى للترويض وعدد من المقاعد والبرجولات، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل عربات الطعام على الكورنيش لتوفير خدمات الطعام والشراب للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل جديدة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظ القليوبية على متابعة مشروعات التطوير الجارية في مختلف أنحاء المحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ القليوبية عربات الطعام كورنيش النيل مدينة بنها فرص عمل للشباب

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