الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة داخل أنفاق المشاة (نفق المؤسسة ونفق كلية الزراعة ونفق ناصر)، ومتابعة أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ومتابعة أعمال رفع تراكمات المخلفات بجوار الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي ومنطقة القطاوي بحي غرب شبرا الخيمة، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة.

واستهل المحافظ الجولة بمتابعة منظومة النظافة الجديدة ورفع الإشغالات داخل أنفاق المشاة (نفق المؤسسة ونفق ناصر ونفق كلية الزراعة) بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا على رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة لضمان استدامة الخدمة.

 

وخلال تفقد محافظ القليوبية نفق كلية الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث لاحظ عدم وجود كشافات إنارة داخل النفق، وعلى الفور وجه بإعادة تركيب خطوط إنارة داخل النفق، كما وجه بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بتخصيص أفراد أمن داخل الأنفاق لعدم سرقة كشافات الإنارة مرة أخرى وتأمين الأنفاق.


وفي سياق متصل، شدد "الهجان" على رفع الإشغالات أعلى الأنفاق والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أي باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.


واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة برج مخالف متعدي على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحى غرب شبرا الخيمة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والذي يتكون من 14 طابقًا على مساحة 350 مترًا، وستتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لمخالفته خط التنظيم وتعارضه مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري، حيث تمت إزالة ٩ أدوار، وجار إزالة الخمسة الطوابق المتبقية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا وأسفل الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي والمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين البيئة.


جاءت الجولة بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء شريف لطفي نائب رئيس شركة نهضة مصر، والمهندس عزالدين يحيي رئيس فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضة مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ القليوبية نفق كلية الزراعة منظومة النظافة أنفاق المشاه جولة ميدانية

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من تطبيق أداء للمتابعة الإلكترونية

محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبى لمشروع عربات الطعام ببنها

أهالى "الأحراز" بالقليوبية يلتقطون الصور التذكارية مع فريق قوافل التحالف الوطني

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الأطفال يزينون وجوههم بأعلام مصر وفلسطين فى قوافل التحالف الوطنى بالقليوبية

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يُوفر 71 طن سكر للتوزيع على المواطنين بالقليبوية

محافظ القليوبية يتابع إزالة 400 مقبرة مخالفة فى الخانكة

محافظ القليوبية يتفقد 4 مصانع لتعبئة وتوزيع السكر المدعم بالخصوص

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

الرئيس السيسى لـ هانى شاكر: "شكرًا جزيلًا وسعيد إنى أشوفك"

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يلبى أمنية إحدى الأمهات المثاليات على المسرح

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محوري

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة