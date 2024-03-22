الجمعة 22 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس

محافظ القليوبية:
محافظ القليوبية: يعتمد التعريفة الجديدة

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرار رقم (287) لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة وذلك على إثر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الذي أقرَّه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية حيث قرر زيادة أسعار السولار والبنزين بمقدار واحد جنيه للتر داخل محطات الوقود. 

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ورئيس مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وجود وقائع زيادة تعريفة الركوب على المواطنين داخل أي مواقف للسيارات على مستوى نطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة للحماية المواطنين من أى صورة من صور الاستغلال.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة وضع إستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح محافظ القليوبية، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوى للمواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) والرقم الارضي 0133212461 مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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