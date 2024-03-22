مستقبل وطن يكرم الأمهات المثاليات أصحاب قصص كفاح في كفر شكر

نظمت حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة خالد جرامون أمين عام الحزب احتفالية كبرى لتكريم 55 أم مثالية على مستوى المدينة وقرى الوحدات المحلية تقديرا وعرفانا لدورهن فى المجتمع من أصحاب قصص الكفاح والنجاح وتحمل الصعاب والمسئولية فى تربية أبنائها تربية سليمة حيث تم توزيع عددا من الهدايا وشهادات تقدير والتى أدخلت السعادة فى قلوبهن وارتسمت الفرحة على وجوهن برعاية المهندس هانى شحته أمين التنظيم بالمركز والمدينة راعى حفل التكريم السنوي بالحزب من أجل المشاركة الفعالة للحزب مع كافة أفراد المجتمع.

وأكد خالد جرامون أمين حزب مستقبل وطن بكفر شكر أن جهود الحزب تهدف إلى تأصيل وترسيخ قيم التقدير والعرفان لكل أم مثالية كافحت وتحدت الظروف والمستحيل في تربية أولادهن وتعليمهن قيم الأخلاق والعمل والوطنية داخل المجتمع مشيرا أن الأم المصرية نواة المجتمع والسبب الرئيسي في نموه وتقدمه نحو مستقبل أفضل فى شتى المجالات.

وأضاف جرامون أن الأم المثالية صاحبة قصص الكفاح التي كافحت من أجل تربية أولادهن وغرس روح الولاء والوطنية في عروقهن منذ الصغر ليكونوا أعمدة بناء وتقدم وازدهار الوطن في الكبر، مشيرا إلى أن اختيار الأمهات المكرمات جاء من خلال بحوث اجتماعية ومعايير محددة لكي يصل الشكر والتقدير لكل أم حاربت المستحيل وكافحت في حياتها للتربية السليمة لأبنائها.

وقال المهندس هاني شحاته أمين تنظيم حزب مستقبل بكفر شكر أننا نستهدف كل عام تكريم عددا من الأمهات المثاليات اللاتي تحدين الظروف وواجهن صعوبات الحياة حتى صنعن من المحنة منحة ومن الألم أملا لم ينتظرن مساعدة من أحد فكان كل ما يدور في أذهانهن ووقودهن في الحياة والعمل على تربية وتعليم أبنائهن فلذات الأكباد وشباب المستقبل قائلا نسعى في تكريم أمهات الكفاح كل عام في حفل كبير وتوزيع الهدايا عليهن تقديرا لكفاحهن في رحلة الحياة المليئة بالعطاء.