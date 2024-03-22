الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير مستشفى كفر شكر يُشارك مرضى الغسيل الكلوى الاحتفال بعيد الأم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى كفر شكر التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالمرور على مرضى الغسيل الكلوي داخل المستشفى، لتوزيع الهدايا الرمزية والورود على المرضى من الأمهات بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

رافقه خلال الجولة، الدكتور أحمد عبدالله رئيس قسم الكلى والدكتورة بسمة النجار رئيس تمريض بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى كفر شكر التخصصى بمحافظة القليوبية، أن الهدف من تكريم مرضى الغسيل الكلوي من الأمهات هو ترسيخ قيمة الإحسان والبر الى الأمهات  اللاتي كافحن من أجل تربية أبنائهن تربية سليمة وكافحن من أجل مستقبل أفضل لأولادهن داخل المجتمع مؤكدا على إيمانه بدور المرأة والأم كشريك أساسى فى الحياة وفى تحقيق التنمية والنجاح بكافة مجالات العمل العام وخاصة أنه لدينا نماذج ناجحة إستطاعت بعزيمة وإصرار نسج قصص النجاح والتغلب على ظروف الحياة بالعمل والكفاح من أجل مستقبل أفضل للأسرة داخل المجتمع

وأضاف “ناجى” أن المرأة المصرية لها تاريخ طويل من الكفاح والتضحية والنضال على مر العصور فالأمهات هن من يصنعن الأوطان وهن من يضعن مبادئ الوطنية والولاء وحب العمل في نفوس الشباب منذ الصغر موضحا أن الاهتمام بالمرأة ضرورة فعلية وهامة لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحفاظ على النشء من الأفكار المتشددة والمتطرفة عن طريق التربية السليمة والصحيحة طبقا لتعاليم الأديان السماوية السمحة مؤكدا علي دعمه الكامل لدور الأم في خدمة المجتمع وقدرتها علي التطوير والإنجاز وتحمل المسئولية دون كلل أو ملل متمنيا لجميع الأمهات مزيد من العطاء فى سبيل تحقيق حلمها بنجاح أبنائها فى الحياة.

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