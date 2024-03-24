الدفع بسيارات شفط مياه الأمطار من الشوارع والطرق بالقليوبية

دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية عددا من سيارات شفط مياه الأمطار التي شهدتها مدن وقرى المحافظة، صباح اليوم، للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم وقضاء خدماتهم ومصالحهم وإحداث سيولة مرورية بالطرق السريعة والطريق الحر شبرا بنها والطريق الزراعي والطرق الفرعية بين مدن المحافظة.

ودفع مجلس مدينة كفر شكر برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة، بسيارات شفط مياه الأمطار الغزيرة من شوارع المدينة والقرى والطريق الزراعي بنها المنصورة ومطالع ومنازل الكبارى بطول الطريق، للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم والخروج من منازلهم لقضاء مصالحهم دون معاناة من تراكمات مياه الأمطار التى تعوق حركة السير والطريق بالمركز والمدينة.

رفع حالة الطوارئ واستمرار سرعة التعامل الفوري وشفط تجمعات مياه الأمطار

من جانبه أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع حالة الطوارئ واستمرار سرعة التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكدا على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

فيما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات فى الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع مؤكدا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولا بأول.

تكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية

فيما وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.