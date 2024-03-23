السبت 23 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع انتظام الحركة وتعريفة الركوب بمواقف السيارات

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع انتظام الحركة وتعريفة الركوب

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت بجولة تفقدية بمواقف بنها وكفر شكر وطوخ وقها وقليوب لمتابعة انتظام حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

كما شملت الجولة المرور على عدد من محطات تموين السيارات بمدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها وقليوب مؤكدا خلال جولة اليوم انتظام خطوط السير بمراكز ومدن وأحياء  المحافظة، وهناك متابعة مكثفة من قبل رؤساء المدن والأحياء وإدارات المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفه الجديدة التي تم الإعلان عنها.

وطالب المحافظ بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضحا بها التعريفة الجديدة.

وشدد المحافظ على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير مطالبا على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة. 

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