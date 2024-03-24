سقوط أمطار على القليوبية.. وشلل مرورى فى الشوارع

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية موجة من الطقس السيئ والرياح والعواصف الشديدة، كما سقطت أمطار متوسطة ورعد وبرق في السماء، مما أدى إلى حدوث شلل في حركة المرور وحركة المواطنين، وتم غلق بعض المحلات التجارية بسبب الأمطار الغزيرة.

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لأي تطورات قد تؤدي إلى سقوط الأشجار أو الأعمدة الكهربائية في المدن والقرى أو على الطرق والسيارات، حفاظًا على سلامة المواطنين. كما تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي جميع شكاوى المواطنين بخصوص تجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، أنه تم توفير المعدات والعربات لشفط المياه لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية ومجالس المدن. تم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات من مياه الأمطار في الشوارع والطرق وتصريفها من المنازل والكباري.