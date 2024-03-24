ضبط 123 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على مخابز القليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تشكيل حملات تموينية بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار التفتيش على جميع الأنشطة التجارية المختلفة لحماية المواطنين من جشع التجار ومواجهة جشع التجار للتخفيف على المواطنين برئاسة عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 123 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن شريحة ثانية وثالثة وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود نظافة معجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود ماكينة وتواجد ماكينة في مخبز سياحي وتوقف عن الانتاج وتصرف وتجميع شكائر دقيق بلدي مدعم.

كما أسفرت حملة الرقابة التموينية بمركز طوخ عن تحرير 18 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم صلاحية الميزان، وغلق بدون إذن وعدم وجود سجل زيارات.

أما حملة إدارة تموين شبين القناطر تم تحرير 24 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق بدون إذن وعدم صلاحية الميزان وغلق كلي وعدم وجود سجل زيارات.

وفي حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة تم تحرير 6 محاضر جنح لنقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار والحيازة علي ألعاب نارية.

وفي حملة إدارة تموين بنها تم تحرير عدد 15 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون إذن.

وفي حملة إدارة تموين قليوب تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتصرف في عدد 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

أما عن إدارة تموين القناطر الخيرية جرى تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما شهدت حملة إدارة تموين طوخ تم تحرير 26 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وفي حملة إدارة تموين شرق شبرا الخيمة تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.