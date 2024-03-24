الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 123 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على مخابز القليوبية

حملة مكبرة
حملة مكبرة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تشكيل حملات تموينية بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار التفتيش على جميع الأنشطة التجارية المختلفة لحماية المواطنين من جشع التجار ومواجهة جشع التجار للتخفيف على المواطنين برئاسة عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة. 

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 123 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن شريحة ثانية وثالثة وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود نظافة معجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود ماكينة وتواجد ماكينة في مخبز سياحي وتوقف عن الانتاج وتصرف وتجميع شكائر دقيق بلدي مدعم.

كما أسفرت حملة الرقابة التموينية بمركز طوخ عن تحرير 18 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم صلاحية الميزان، وغلق بدون إذن وعدم وجود سجل زيارات.

أما حملة إدارة تموين شبين القناطر تم تحرير 24 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق بدون إذن وعدم صلاحية الميزان وغلق كلي وعدم وجود سجل زيارات.

وفي حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة تم تحرير 6 محاضر جنح لنقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار والحيازة علي ألعاب نارية.

وفي حملة إدارة تموين بنها تم تحرير عدد 15 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون إذن.

وفي حملة إدارة تموين قليوب تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتصرف في عدد 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

أما عن إدارة تموين القناطر الخيرية جرى تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما شهدت حملة إدارة تموين طوخ تم تحرير 26 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وفي حملة إدارة تموين شرق شبرا الخيمة تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات تموينية مخابز المحافظة تموين القليوبية مخابز بلدية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

سقوط أمطار على القليوبية.. وشلل مرورى فى الشوارع

محافظ القليوبية يتابع انتظام الحركة وتعريفة الركوب بمواقف السيارات

مستقبل وطن يكرم الأمهات المثاليات أصحاب قصص كفاح في كفر شكر

مدير مستشفى كفر شكر يُشارك مرضى الغسيل الكلوى الاحتفال بعيد الأم

رئيس مركز كفر شكر يتابع انتظام الحركة داخل محطات الوقود ومواقف السيارات

محافظ القليوبية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ بروتوكول الاستفادة من الأراضي غير المستغلة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

مصدر لـ"الدستور": لاعبو الزمالك يجهزون مفاجأة لأحمد رفعت فى ربع نهائى الكونفيدرالية

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

خبير مصرفى: سعر الدولار سيتراجع دون الـ45 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين