الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: حملات مكثفة لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة مرتكبيها بالقليوبية والغربية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن القليوبية والغربية والأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مقيمون بدائرة قسم شرطة العجوزة لإثنين منهم معلومات جنائية كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب تسلق النوافذ حال خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان العبور وبحوزتهم 3 هواتف محمولة، ساعة يد، مبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

مديرية أمن الغربية

-ضبط 5 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة زفتى لإثنين منهم معلومات جنائية كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية، وبحوزتهم التروسيكل المستخدم فـى إرتكاب وقائع السرقة «بدون لوحات معدنية- ملك أحدهم».. وإعترفوا بإرتكاب 5 وقائع بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات 6 ماكينات رى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام امن القليوبية قسم شرطة العجوزة سرقة المساكن أجهزة الداخلية

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