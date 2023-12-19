الداخلية: ضبط مليون قطعة ألعاب نارية وضبط القائمين على التصنيع بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط سائق أثناء قيادته سيارة ربع نقل محمل عليها 60 كرتونة تحوى ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بإجمالى أعداد 1،200 مليون صاروخ «لعب أطفال».

وبمواجهته أقر بأن المضبوطات ملك (عامل) «أمكن ضبطه»، والذى أضاف بتحصله على المضبوطات من آخر«له معلومات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته 50 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفين الأحجام والأشكال- كمية كبيرة من خامات التصنيع والفوارغ المعدة للتعبئة- الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع، ووبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.