مصرع شخص وإصابة فتاة في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيبت فتاة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي بمدخل مدينة الرحاب بمركز الفتح.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة الرحاب ووجود حالة وفاة وإصابة.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم م ٣٤٩٦ م وأسفر الحادث عن مصرع " رضا.. غ " ٦٠ عاما، وإصابة " حلا. م. س " ٢٢ عاما.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجديدة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.