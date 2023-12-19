الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة فتاة في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

لقي شخص مصرعه وأصيبت فتاة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي بمدخل مدينة الرحاب بمركز الفتح.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة الرحاب ووجود حالة وفاة وإصابة.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم م ٣٤٩٦ م وأسفر الحادث عن مصرع " رضا.. غ " ٦٠ عاما، وإصابة " حلا. م. س " ٢٢ عاما.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجديدة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط الصحراوي مدينة الرحاب مركز الفتح مدير أمن أسيوط

مواد متعلقة

مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل بالغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

"الخطيب" يحدد مصير التجديد لنجوم الأهلى فى السعودية بفرمان "كولر"

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023

حيثيات حكم حبس متهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور مخدشة لشرفها سنة مع الشغل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر