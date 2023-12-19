الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لشاب قتل عمه فى أسيوط

الإعدام
الإعدام

أحالت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، قضية قتل شاب لعمه وإصابة نجله بسبب خلافات على الميراث بقرية المعابدية، للمفتي ؛ للبت في إعدامه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.
وتعود وقائع القضية رقم 19813 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا لمركز شرطة أبنوب من مستشفى أبنوب المركزي يفيد وصول " رشاد. ع. ع " جثة هامدة ونجله " أحمد " مقيمين قرية المعابدة الشرقية مصاب بطلقات نارية.
وتبين أن وراء الواقعة " ياسر. ع" 20 عاما، نجل شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات على الميراث، فأحضر سلاح ناري -بندقية آلية- وأمطر المجني عليه الأول بـ 16 طلق ناري أثناء جلوسه أمام منزله.

وفور حضور نجل المجني عليه الأول إلى مكان الواقعة قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى إصابته.

إعدام خلافات قتل شاب محكمة جنايات أسيوط

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