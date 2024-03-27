كشف السبب وراء انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

كشفت المعاينة الأولية، عن انفجار 3 محطات صرف صحي في وقت واحد بالخانكة والمرج والخصوص.

وأشارت المعاينة، إلى أن السبب وراء الانفجار تسريب غاز في خطوط الصرف بالتنسيق مع صرف القاهرة داخل محطة في الخصوص ومتصلة بالقلج بالخانكة والمرج.

وتبين حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م الخاص بشركات البترول في خطوط صرف القاهرة الكبرى عبر خطوط أنابيب، وحدث اختلاط للصرف بالمواد البترولية، ما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة تم السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج، وأسفر ذلك عن وقوع 5 مصابين حتى الآن.

كما تبين أن محطة الخصوص بمحافظة القليوبية التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج، وعندما حدث تسريب بيها، أثر على باقي المحطات، ويجري حاليًا تشغيل 60% من المحطة.

حريق هائل

كانت قد شهدت 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، اليوم الأربعاء، انفجارًا أدى إلى حريق هائل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع انفجار نتج عنه حريق بمحطات للصرف الصحي في الخصوص والقلج والمرج الجديدة، وسقوط عدد من المصابين نتيجة للحريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وأسفر عن 5 إصابات تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.