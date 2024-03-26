"مستقبل وطن" ينظم إفطارا للأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين بكفر شكر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، برئاسة خالد جرامون أمين عام الحزب بالمركز والمدينة، حفل إفطار جماعى للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين والأيتام وذوى الهمم بالمدينة وقرى الوحدات المحلية برعاية المهندس هانى شحاتة أمين التنظيم بالمركز والمدينة، من أجل لم شمل الأسرة المصرية على مائدة إفطار واحدة للتأكيد على معانى الترابط والتعاون طبقا لخطط وسياسية الحزب بإشراف النائب عاطف ناصر أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية، والنائب مصطفى النفيلى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

وأكد خالد جرامون أمين حزب مستقبل وطن بكفر شكر، أن الحزب دائما يدعم الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين وذوى الهمم من أجل إدخال الفرحة والبهجة والسعادة على هؤلاء الفئات المستحقة وتجسيدا لروح الأسرة المصرية وفي إطار الجهود المبذولة لدعم غير القادرين والأسر الأكثر احتياجا وذوي الهمم للمساهمة مع الدولة فى خططها للنهوض بالمجتمع وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأضاف جرامون فى تصريحات صحفية، أن حفل الإفطار السنوي للأسرة الأكثر احتياجا هدفه جمع الكل على مائدة واحدة لتأكيد معنى الترابط والتعاون والذى سيطرت عليهم حالة من الفرح والسعادة تعكس روح التعاون الصادق بين الأهالى وكوادر الحزب وقياداته وأعضائه الذين حرصوا على الجلوس وسط هؤلاء الفئات على مائدة واحدة.

وأوضح المهندس هانى شحاته أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بكفر شكر بمحافظة القليوبية، أن حفل الإفطار جاء بمشاركة أكثر من 800 مواطن من مختلف الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والذى سيطر عليهم الفرحة والسعادة وغمرتهم روحانيات رمضان العامرة بالتراحم والتسامح، منوها أن حفل الإفطار يعبر عن السعادة وتواجد الحزب فعليا في الشارع ومشاركته للمواطنين في المناسبات المختلفة في إطار دوره الاجتماعي بين المواطنين.