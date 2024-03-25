اقتراح بإقامة معرض للابتكارات وآليات لتحفيز تسجيل براءات الاختراع لطلاب جامعة بنها

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اجتماع أول مجلس تنفيذي للابتكار وريادة الأعمال، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها) وشيرين شوقي أمين عام الجامعة والسادة أعضاء المجلس.

الاجتماع تناول مراجعة أداء وحدات الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ووضع السياسات والاستراتيجيات العامة

وقال رئيس جامعة بنها إن الاجتماع تناول مراجعة أداء كل وحدات الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ووضع السياسات والاستراتيجيات العامة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنسيق والتعاون بين مختلف وحدات الابتكار وريادة الأعمال لتعظيم الفوائد والنتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال هذه الوحدات

وأضاف رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش إقامة معرض لإبتكارات منسوبي الجامعة خلال الفترة القادمة وآليات تحفيز تسجيل براءات الاختراع من منسوبى الجامعة.

الجامعة حريصة على تضافر الجهود في دعم وحدات الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة

وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة حريصة على تضافر الجهود في دعم وحدات الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة من خلال إقامة معارض لتسويق مخرجاتها وتأهيل طلابها وخريجيها لسوق العمل وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للوصول إلي مردود ايجابي وكبير علي تحسين تصنيف الجامعة محليا ودوليا.

يذكر أن المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها يهدف إلي تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وتعزيز التعليم والتدريب، وتشجيع البحث والتطوير، وبناء الشراكات وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلي تقديم الدعم للمشاريع الناجحة، ومراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال.

كما يهدف المجلس أيضا إلي توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وزيادة عدد براءات الاختراع والمشاريع الناشئة بالجامعة وتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وتعزيز مشاركة الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.