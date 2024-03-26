الثلاثاء 26 مارس 2024
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احتراق أتوبيس بالطريق الزراعي "بنها- كفر شكر" في القليوبية

إحتراق أتوبيس بالطريق
إحتراق أتوبيس بالطريق الزراعى بنها كفر شكر فى القليوبية

شهد الطريق الزراعي "بنها - المنصورة" أمام محطة كهرباء جمجرة بمدينة بنها، حادث احتراق أتوبيس ميني باص بالطريق دون وقوع إصابات أو أضرار بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد اشتعال حريق في أتوبيس "ميني باص" بالطريق الزراعي "بنها- المنصورة" أمام محطة كهرباء كمجرة بمدينة بنها، وتم الدفع ب 4 سيارات حماية مدينة للسيطرة على الحريق وإخماده لعدم التأثير على السيارات المجاورة وحركة السيارات والمرور بالطريق.


وتبين من المعاينة الأولية أن النيران التهمت الأتوبيس بالكامل دون وقوع خسائر بشرية وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


كما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة رضا عبد الخالق، 30 عاما، تاجر أعلاف بعد العثور على جثمانه بعد احتفائه عدة أيام عن منزله في وشاح ميت غمر، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ باختفاء المدعو رضا عبد الخالق، ع، 30 عاما، تاجر أعلاف ومقيم أحد كفور شكر.


وكشفت التحقيقات أن المجني عليه لديه محل لبيع الأعلاف بإحدى قرى منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبالفحص والتحري تم العثور على جثمانه بوشاح ميت غمر.  
وأشار أهلية المجني عليه في بلاغهم أن أحد الأشخاص استدرجه من منزله وخرج معه ومنذ ذاك الحين لم يعود إلى منزله وتم العثور على جثمانه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على تلك الشخص.  


وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض الحادث والتوصل للمرتكب الرئيسي لمنفذ الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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