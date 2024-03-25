الإثنين 25 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يشهد احتفالية عيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات

محافظ القليوبية يشهد
محافظ القليوبية يشهد إحتفالية عيد الأم

احتفلت محافظة القليوبية بعيد الأم في احتفالية مميزة بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لتكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء عبدالفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالله عاشور حسن السكرتير العام المساعد.

تضمنت الاحتفالية التي أقيمت في قاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، فقرات فنية نالت إعجاب الحاضرين، كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات تقديرًا لدورهن العظيم في تربية الأبناء وبناء المجتمع.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أكد فيها على أهمية دور الأم في حياة كل فرد، واصفًا إياها بأنها "الشمس التي تنير حياتنا والقلب الذي ينبض بالحنان والعطاء".

وأشاد محافظ القليوبية بتضحيات الأمهات وحرصهن على تربية أطفالهن على حب الوطن والانتماء، مؤكدًا أن الأم هي رمز التضحية والعطاء، وهي التي تربي الأجيال وتصنع المستقبل. إننا اليوم نحتفل بعيد الأم تقديرًا لدورها العظيم في بناء المجتمع.

وأكد المحافظ على حرص الدولة المصرية على دعم الأسرة المصرية، مشيرًا إلى مبادرات رئاسية مختلفة منها دعم صحة المرأة ودعم المرأة المعيلة وتنمية الأسرة المصرية، وتخلل الحفل فقرة شعرية ألقتها الطالبة حبيبة محمد أنور البطاوي الطالبة بمدرسة طوخ الثانوية بنات، تضمنت دور الأم في رعاية وتربية أبنائها وضربها أروع الأمثلة في العطاء.

وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تم منحهن شهادات تقدير وهدايا رمزية تقديرًا لدورهن العظيم في تربية الأبناء وبناء المجتمع.

وعبرت الأمهات المكرمات عن سعادتهن بهذا التكريم، مؤكدات على أهمية دور الأسرة في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة، وبهذه المناسبة تقدم محافظة القليوبية أسمى آيات التهنئة إلى جميع الأمهات في مصر والعالم العربي، وتقدر تضحياتهن وعطائهن الذي لا ينضب، وتتوجه بالشكر إلى الجمعيات المشاركة فى التكريم، وهي هيئة الشبان العالمية ببنها وجمعية النادي الاجتماعي ببنها وجمعية النور بالعبور ومؤسسة القلوب الرحيمة بالعبور.

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