تكريم 490 متسابقًا فى أكبر مسابقة لحفظة القرآن الكريم بالقليوبية

كرم عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، حفظة القرآن الكريم فى مسابقة للقرآن الكريم بقرية ترسا بطوخ، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة بمشاركة 490 متسابقا يمثلون 70 قرية وأشرف عليها 40 من مشايخ الأوقاف وأجريت على مدار أربعة أسابيع متتالية على مستوى كل وحدة محلية.

كما أجريت التصفيات النهائية وفاز فيها 61 من حفظة القرآن الكريم كاملاً بينما فاز 175 متسابقا من حفظة الربع قرآن و113 من حفظة النصف قرآن و88 طالبا في مستوي ثلاثة أرباع القرآن و20 صوتا حسنا والابتهالات و30 من ذوي الهمم و3 قراءات السبع.

وأقيمت المسابقة الكبرى تحت رعاية وبحضور عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور.

ورحب محافظ القليوبية، بالحضور ومهنئا بشهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكداً أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معان سامية، مشيرًا إلى حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.

كما قدم المحافظ، الشكر لكل من بذل الجهد في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرآن من قيم ومناهج لحياتنا على أسس ومبادئ مع أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لدورها في تنمية وتحفيز قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثال يحتذى به.

وأكد المحافظ، دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعا من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن.

وخلال الحفل، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة المنظمة أعلنت رسميا أسماء الفائزين وعددهم 490 فائزاً في المسابقة الكبرى التي أعلنها عنها النائب أحمد بدوى خلال شهر شعبان الماضى بقرى مركز طوخ ومدينة قها.

وكانت اللجنة المنظمة، قد أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة وأيضا تكريم أصحاب الأصوات الحسنة في الإلقاء، مضيفا أن المسابقة هذا العام يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، وتعد الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة، لافتا إلى أنه تم تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات التي تمت على 4 مستويات هي: القرآن الكريم كاملًا، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن الكريم، وربع القرآن الكريم.

مقدما لكل المشاركين والمنظمين للمسابقة الرمضانية الكبرى على ما بذلوه من جهد على مدار شهر ونصف؛ بدءًا من مرحلة التقديم للمسابقة، مرورا بالاختبارات ونهاية بإعلان أسماء الفائزين، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتى فى إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بسائر قرى الدائرة وتحفيزهم على مواصلة التفوق، فضلًا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.