الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

5 مصابين فى انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

انفجار 3 محطات للصرف
انفجار 3 محطات للصرف الصحي بالقليوبية

شهدت 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، اليوم الأربعاء، انفجارًا أدى إلى حريق هائل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع انفجار نتج عنه حريق بمحطات للصرف الصحي في الخصوص والقلج والمرج الجديدة، وسقوط عدد من المصابين نتيجة للحريق. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وأسفر عن 5 إصابات تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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