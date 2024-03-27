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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل ريهام حجاج الحلقة 16.. صدفة تنجح فى التقرب من شقيقتيها

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

تنوعت الأحداث فى الحلقة 16 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حيث شهدت الحلقة 16 من المسلسل تفاصيل جديدة خاصة بصدفة، حيث تنجح "صدفة" في كسب قلبى شقيقتيها فرح- نور إيهاب، ومنار- ميار الغيطي والتقرب منهما.

مسلسل صدفة ملخص أحداث الحلقة 16

كما شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 16 محاولة هالة- سلوى خطاب قتل صدفة- ريهام حجاج، وطلبت منها الابتعاد عن ابنتيها واعتدت عليها لفظيًا، وقد طلبت منار- ميار الغيطي من والدها خالد الصاوي ووالدتها سلوى خطاب أن يبتعدا عن صدفة.

وتعرض اليوم الأربعاء الحلقة 17 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، حيث سيحدد فيها مصير صدفة وهل ستنفذ سلوى الخطاب ما قالته أم لا.

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مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 17

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة dmc الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدتها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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