مسلسل صدفة الحلقة 15.. دعم القضية الفلسطينية وإشادات على السوشيال ميديا

مسلسلات رمضان 2024..

في لافتة لطيفة قام مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج بذكر فلسطين، أثناء الشرح الطلاب داخل الفصل، وتدوالت صورة الطالب والذي يقوم بدوره الممثل الشاب علاء خالد وهو يكتب فلسطين على السبورة منصات السوشيال ميديا.

وقال علاء خالد في تصريحات له، عن المسلسل والمشهد: سعيد جدًا بأن المسلسل لم ينسى ذكر القضية الفلسطينية خلال الأحداث ودعمها، حيث أنني أظهر بأحد المشاهد وأكتب بعض الكلمات الداعمة لدولة لفلسطين على السبورة.

وشهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداث كثيرة حيث علمت صدفة- ريهام حجاج، أن فرج أختها - نور إيهاب ظبطت متلبسة بمخدرات، وساعدت صدفة فرح حيث قامت بعمل مكيدة علي مدير المدرسة وقامت بسرقة كيس المخدرات من علي مكتب المدير، ورأتها فرح وهي تقوم بذلك، وبعدها سألتها لماذا تقومي بمساعدتي فانهارت صدفة وذكرتها بكل الأشياء التي قامت بها من أجلها وهنا حضنتها فرح وقالت لها أنها تأكدت أنها أختها.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

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قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.