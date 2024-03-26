الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صدفة الحلقة 15 .. الممثلة الشابة وردشان مجدي تتحدث عن دورها بالمسلسل

صدفة الحلقة 15
صدفة الحلقة 15

تحدثت الممثلة الشابة وردشان مجدي عن دروها في مسلسل صدفة وهي من الوجوه الشابه في دراما رمضان ٢٠٢٤، وقالت وردشان في تصريحات صحفية، إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية تسمى سلمى، وهي طالبة في المدرسة، تقع في حب أحد الشباب ومن هنا تبدأ قصتها في العمل.

وعن ريهام حجاج قالت الممثلة الشابة في تصريحات خاصة  :  شخصية جميلة جدًا، وتساعد الجميع في تفاصيل الشخصية وتوجه له الدعم.

كما تحدثت عن المخرج وقالت عن المخرج سامح عبدالعزيز فدائما يوجه النصائح خاصة أنه يحب التمثيل يكون طبيعي غير مفتعل وهو الأمر الأقرب لها؛ مشيرة إلى أنها توعد الجمهور بمفاجأة خلال الأحداث.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

اقرأ ايضا:

txt

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة المجازر الجديدة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة الرابعة عشر من صدفة صدفة الحلقة الرابعة عشر صدفة الحلقة 14 الحلقة 14 من مسلسل صدفة الحلقة الرابعة عشر من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صدفة الحلقة 14.. ملخص الحلقة وموعد إعادتها

مسلسل صدفة يُهيمن على السوشيال ميديا بأداء كوميدي اجتماعي (تحليل بيانات)

الأكثر قراءة

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

ضايقها وقت الإفطار.. سيدة تطعن زوجها بسكين مطبخ فى الأقصر

بصمات متطابقة.. تقرير الطب الشرعى فى مقتل الخواجة حسنى الخناجرى

أمن الجيزة يضبط خادمة زوج المذيعة فى قضية عقر الكلب لمدير البنك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن في مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية