مسلسل صدفة الحلقة 15 .. الممثلة الشابة وردشان مجدي تتحدث عن دورها بالمسلسل

تحدثت الممثلة الشابة وردشان مجدي عن دروها في مسلسل صدفة وهي من الوجوه الشابه في دراما رمضان ٢٠٢٤، وقالت وردشان في تصريحات صحفية، إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية تسمى سلمى، وهي طالبة في المدرسة، تقع في حب أحد الشباب ومن هنا تبدأ قصتها في العمل.

وعن ريهام حجاج قالت الممثلة الشابة في تصريحات خاصة : شخصية جميلة جدًا، وتساعد الجميع في تفاصيل الشخصية وتوجه له الدعم.

كما تحدثت عن المخرج وقالت عن المخرج سامح عبدالعزيز فدائما يوجه النصائح خاصة أنه يحب التمثيل يكون طبيعي غير مفتعل وهو الأمر الأقرب لها؛ مشيرة إلى أنها توعد الجمهور بمفاجأة خلال الأحداث.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

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قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.