الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صدفة يُهيمن على السوشيال ميديا بأداء كوميدي اجتماعي (تحليل بيانات)

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

في خضم منافسات دراما رمضان 2024، برز مسلسل "صدفة" كواحد من أبرز الأعمال التي حظيت بتفاعل جماهيري واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

قصة مسلسل صدفة

ويأتي العمل في إطار كوميدي اجتماعي، وهو نمط مختلف عما اعتادت عليه الفنانة ريهام حجاج في الفترة الأخيرة، وهي تجسد شخصية "صدفة"، فتاة تقع صدفة في حياة أشهر مصفف شعر "فؤاد مهران" الذي يلعب دوره النجم خالد الصاوي.

ويبدو أن "صدفة" نجح في ترك بصمة لدى قطاع عريض من الجمهور، حيث تصدرت هاشتاجات المسلسل ترندات السوشيال ميديا لعدة أيام متتالية بعد عرض الحلقات، حيث نجح في إدخال البهجة والضحك على المشاهدين في ظل أجواء شهر الصيام.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الأحد، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

تصوير 70% من المسلسل.. أنور البعثي أحدث المنضمين لـ"صدفة"

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"دمياط" الأكثر بحثًا عن "صدفة"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 8 مساءً والساعة 9:20 مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن المسلسل نفسه خلال الساعات الماضية، جاءت محافظة دمياط بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة أسيوط بموجب 35 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظتي الغربية والأسكندرية بموجب 27 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة الدقهلية بموجب 25 عمليات بحث في الدقيقة.

50% يغردون عن "صدفة"

باستخدام أداة  "Tweet blinder"، حظي التغريدات المُعاد نشرها بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الأحد، والحديث عن مسلسل صدفة، وذلك بنسبة 49.5%، يليها التغريد بالصور واللينكات بنسبة 45%، ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 4%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 1.5%.

16 ألف مغرد يتفاعلون مع 93 منشور عن "صدفة"

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "صدفة"، وصل إلى حوالي 182 منشورًا، من 159 حساب وتفاعل معه 16 ألف 208 مغرد.

وبالنسبة للأكثر بحثًا عن المسلسل، وجدنا أن نسبة السيدات تفوقت على الرجال، حيث وصلت نسبتهم إلى 88%، فيما كانت نسبة الرجال 13% فقط.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة أيفون في الصدارة بنسبة 48%، ثم أجهزة أندرويد بنسبة 45%، ثم أجهزة الكمبيوتر بنسبة  5%.

موعد عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC  وdmc والقناة الأولى المصرية، قناة الحياة الساعة 8:15 مساء، قناةCBCالساعة 10:30 مساء، وقناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل، والقناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

أبطال المسلسل

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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