الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

تصوير 70% من المسلسل.. أنور البعثي أحدث المنضمين لـ"صدفة"

أنور البعثي
أنور البعثي

انضم الفنان أنور البعثي إلى مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم وتأليف أيمن سلامة، وتحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

كان أنور البعثي أحدث المنضمين لمسلسل صدفة من خلال بوستر منفرد وسيظهر خلال الحلقات بشخصية محورية وهي الطبيب المعالج للفنانة ميار الغيطي ضمن أحداث العمل الفني الذي يعرض حصريًا على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صناع صدفة ينتهون من تصوير ٧٠ ٪ 

ويواصل أبطال وصناع مسلسل صدفة التصوير تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز للانتهاء من تصوير العمل الفني مسلسل صدفة الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الحالي 2024، حيث انتهي صناعه من تصوير نحو 70٪ من أحداثه ومشاهده.

قنوات عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة عبر فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات.

أحداث مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" التي تجسد شخصيها الفنانة ريهام حجاج  مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسًا على عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران" وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج التي تلعب شخصية صدفة ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى ويلعب شخصية فؤاد مهران، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.

الآن تفاصيل مسلسل صدفة ملخص أحداث الحلقة 14

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