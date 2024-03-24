مسلسل صدفة الحلقة 14.. هل سيسامح تامر يسري في خيانة ميار الغيطي؟

مازال مسلسل صدفة يبهر متابعيه بسبب الأحداث المتغيرة كل حلقة مما جعل الجماهير متشوقة لمشاهدة باقي أحداث المسلسل، يبحث متابعي مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج عن مخلص أحداث الحلقة الـ 14 التي سيتم عرضها اليوم، على شاشات المتحدة.

مسلسل صدفة الحلقة 14

ظهرت النجمة "ميار الغيطي" بأنها تريد الانتحار وأن تنهي حياتها خاصة بعد أن اكتشف زوجها بأنها خائنة وتمارس الرذيلة مع صديق والدها، وذهبت لزوجها أدهم لتطلب منه أن يسامحها على خيانتها له ولكن رفض مسامحتها، ويخبرها أنها كسرته، وأنه لا يستطيع أن يذهب لعمله أو حتى يسير في الشارع بسببها، ويطردها من المنزل ويخبرها أنه لا يريد رؤيتها مرة أخرى.

هل سيسامح تامر يسري في خيانة ميار الغيطي؟

واستعان زوج ميار الغيطي خلال أحداث الحلقة، الذي يعمل طبيبا نفسيا، بأحد حالاته، الذي اعتاد اختراق الهواتف، لاختراق هاتف زوجته.

وبالفعل قام الشخص بإرسال رابط يرسله لزوجته وهو لاختراق غير محمي وعندما أعاد توجيه لها، وقامت بفتحه، اختراق بياناتها وتأكد من خيانتها له.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.