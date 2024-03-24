الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صدفة الحلقة 14.. هل سيسامح تامر يسري في خيانة ميار الغيطي؟

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

مازال مسلسل صدفة يبهر متابعيه بسبب الأحداث المتغيرة كل حلقة مما جعل الجماهير متشوقة لمشاهدة باقي أحداث المسلسل، يبحث متابعي مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج عن مخلص أحداث الحلقة الـ 14 التي سيتم عرضها اليوم، على شاشات المتحدة.

txt

مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج.. ملخص الحلقة 13

مسلسل صدفة الحلقة 14

ظهرت النجمة "ميار الغيطي" بأنها تريد الانتحار وأن تنهي حياتها خاصة بعد أن اكتشف زوجها بأنها خائنة وتمارس الرذيلة مع صديق والدها، وذهبت لزوجها أدهم لتطلب منه أن يسامحها على خيانتها له ولكن رفض مسامحتها، ويخبرها أنها كسرته، وأنه لا يستطيع أن يذهب لعمله أو حتى يسير في الشارع بسببها، ويطردها من المنزل ويخبرها أنه لا يريد رؤيتها مرة أخرى.

هل سيسامح تامر يسري في خيانة ميار الغيطي؟

واستعان زوج ميار الغيطي خلال أحداث الحلقة، الذي يعمل طبيبا نفسيا، بأحد حالاته، الذي اعتاد اختراق الهواتف، لاختراق هاتف زوجته.

وبالفعل قام الشخص بإرسال رابط يرسله لزوجته وهو لاختراق غير محمي وعندما أعاد توجيه لها، وقامت بفتحه، اختراق بياناتها وتأكد من خيانتها له.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج.. ملخص الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 13


مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
    قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
    قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
    القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج.. ملخص الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 13

مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة الرابعة عشر من صدفة صدفة الحلقة الرابعة عشر صدفة الحلقة 14 الحلقة 14 من مسلسل صدفة الحلقة الرابعة عشر من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج.. ملخص الحلقة 13

موعد اعادة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 13

مسلسل صدفة الحلقة 13.. ريهام حجاج تساند دهب تامر في مصيبتها

مسلسل صدفة الحلقة 13.. عصام السقا يطلب من ريهام حجاج تحليل DNA

مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" أحداث الحلقة 13

مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" ملخص الحلقة 12

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 12

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

منتخب كرواتيا يزور الأهرامات: ماذا قالوا عن العاصمة الإدارية الجديدة؟

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

حقيقة زيادة رسوم استمارة بطاقة الرقم القومي

5 طقوس يومية بسيطة يمكن أن تمنع حصوات الكلى

صدفة تجمع عمرو الليثي بسيدة تبكي في الشارع.. ماذا حدث؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق