مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج.. ملخص الحلقة 13

تصدر مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج التريند خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تعرضت للكثير من المشاكل بسبب محاولتها في استرجاع حق أحد الفتيات التي تدرسن لهن في المدرسة بعد أن تزوجت عرفي، ورفض سليم الترك ان يعترف بخطئة.



مسلسل صدفة تفاصيل احداث الحلقة 13

شهد مسلسل صدفة الحلقة 13 الكثير من الأحداث، حيث غضبت صدفة - ريهام حجاج، عندما علمت أن طارق - عصام السقا، ذهب لأبوها وواجهه بمحاولة قتل صدفة، ولكن طارق أكد لها أن هذا واجبه نحوها وأن حمايتها مسئوليته، واقترح طارق على صدفة أن تقوم بعمل تحليل DNA، لتثبت نسبها ولكنها رفضت وقالت إذا كان أبوها لا يود أن يعترف بها فهي لا تريده.

طلبت صدفة - ريهام حجاج، مقابلة علي - سليم الترك، وحاول التهرب منها ولكنها أصرت، ذهب علي لصدفة المنزل وكشفت له معرفتها بقصته مع راندا - دهب تامر، وطلبت منه الزواج منها لأنها حامل، ولكنه رفض وقال لها إنه لا يفكر في الزواج مطلقًا، حاولت صدفة إقناعه لكن بلا جدوى وقامت صدفة بصفعه بالقلم على وجهه.



مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.