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فن

موعد اعادة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 14

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

يرغب عشاق الدراما الرمضانية في معرفة موعد إعادة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 15 حيث يلقى المسلسل إشادة واسعة من الجماهير، خاصة بعد تغير الأحداث في آخر حلقتين وتصدر التريند مؤخرا بسبب الأحداث الشيقة.

مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14

يعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، وذلك بعد الفطار مباشرة.

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مخرج لحظة غضب ينشر صور جديدة من كواليس المسلسل


تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 14

وعرضت الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب على أن تحسم هذا الجدل لدى المتابعين، ومعرفة مصير صبا مبارك التي قامت بدور بقتل زوجها محمد فراج وعملت على إخفاء جثته بعد أن وضعتها فى أكياس سوداء.

عثر أحد المراكبية على الجثة والشنطة وقام بفتحها لكى يتفاجأ أنها جثة وخلال الحلقة الـ13 من مسلسل لحظة غضب وعد على قاسم الفنانة صبا مبارك أن يمسح جميع الفيديوهات التى تدينها فى واقعة قتل زوجها، وبالفعل قام بمسحها وطلب منها أن تسافر خارج البلاد حتى لا يتم كشف أمرها. 

ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل رودود أفعال جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه. 

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مسلسل لحظة غضب موعد عرض الحلقة 15

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.


مسلسل لحظة غضب قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الخامسة عشر من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.


أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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