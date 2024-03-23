مسلسل صدفة الحلقة 13.. ريهام حجاج تساند دهب تامر في مصيبتها

تصدر مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج التريند خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تعرضت للكثير من المشاكل ويتوقع متابعون أحداث مسلسل صدفة الجديدة حيث إنها ستعمل في الحلقة 13 على إيجاد حل لمشكلة أحد طلابها في المدرسة.

مسلسل صدفة تفاصيل الحلقة 13

طلبت صدفة - ريهام حجاج، مقابلة علي - سليم الترك، وحاول التهرب منها ولكنها أصرت، ذهب علي لصدفة المنزل وكشفت له معرفتها بقصته مع راندا - دهب تامر، وطلبت منه الزواج منها لأنها حامل، ولكنه رفض وقال لها إنه لا يفكر في الزواج مطلقًا، حاولت صدفة إقناعه لكن بلا جدوى وقامت صدفة بصفعه بالقلم على وجهه.

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أما عن الحلقة السابقة من مسلسل صدفة، باكتشاف الطالبة راندا حملها من زميلها في المدرسة علي، الذي يتهرب منها ولا يرد على اتصالاتها، بعد أن نصب على والدتها في مليون جنيه.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.