السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

انتصار تواجه المخرجة كاملة أبوذكرى: "بطّلى تتكلمى عنى فى البرامج" (فيديو)

انتصار
انتصار

دعت الفنانة انتصار المخرجة كاملة أبوذكرى إلى التوقف عن الظهور الإعلامي المثير للجدل، مؤكدة أنها لا تتحدث عنها إلا بإيجابية، وترى العكس في المقابل.

وأضافت انتصار، خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة: "لم يجبرك أحد على العمل معي، فإذا كنتِ تشعرين بعدم الارتياح في العمل معي، فلا داعي للتعاون، ومن فضلك توقفي عن الحديث عني في البرامج"، مشددة على ضرورة التركيز على الإنجازات والأعمال الفنية بدلًا من الانخراط في النقد السلبي لزملاء المهنة.

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وأكدت انتصار على أهمية عدم استغلال الشخصيات الفنية البارزة مثل كاملة أبوذكرى في البرامج الإعلامية، معربة عن صعوبة رؤية أصدقائها يتم استدراجهم في الحوارات الإعلامية التي قد تسلط الضوء على جوانب سلبية بدلًا من الإنجازات.

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