انتصار توضح حقيقة تعليمها "نيللى كريم" التمثيل: كانت راقصة شاطرة (فيديو)

نفت الفنانة انتصار الشائعات حول تعليمها التمثيل للفنانة نيللي كريم في مسلسل "ذات"، مؤكدة أن نيللي كانت راقصة ماهرة في ذلك الوقت.

وردت انتصار خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، على تعليقات المخرجة كاملة أبوذكري حول عدم الانضباط، معربة عن أملها في ألا تتحدث المخرجة كثيرًا في البرامج، لأن ذلك قد يُساء فهمه، وأضافت أنها تكن كل الاحترام والمودة لأبوذكري، واصفة إياها بأنها من أبرز المخرجين في الشرق الأوسط وصديقة عزيزة.

وأوضحت، أن تصريحات باسم سمرة حول تعليمهما التمثيل لنيللي كريم قد أُسيء فهمها، مشيرة إلى أنها وسمرة كانا يمثلان لفترة طويلة بينما كانت نيللي كريم راقصة بارعة، وأعربت عن إعجابها بتحفظ "كريم" وعدم ردها على التعليقات، ما زاد من احترامها لها.