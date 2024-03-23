انتصار تكشف عن تمردها وتأثير الصعيد فى حياتها فى "ع المسرح" (فيديو)

كشفت الفنانة انتصار عن جذورها الصعيدية والتأثير العميق لثقافة الصعيد في شخصيتها، وتحدثت عن والدها الذي يحفظ القرآن ويعيش حياة الزهد، مشيرة إلى أنها دائمًا ما كانت تتمرد على التقاليد، وأكدت على التفتح الفكري والروحي الذي يتمتع به أهل الصعيد.

وأشادت انتصار خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، بالمرأة في الصعيد والتي تحظى بتقدير واحترام كبيرين، مؤكدة أن الرجال هناك يستمعون لآراء النساء ويعطونها الوزن الذي تستحقه، وأضافت أن أهلها في الصعيد هم من أكبر مصادر السعادة في حياتها.

وتطرقت انتصار إلى بداياتها في عالم التمثيل، موضحة أن والدها كان قلقًا في البداية من اختيارها لهذا المجال، لكنه سرعان ما تحول إلى الفخر عندما بدأ يرى أخبارها في الصحف، وفي المقابل، كانت والدتها الداعم الأكبر لها، حيث كان دعمها واضحًا ومستمرًا، على عكس والدها الذي ترك لها حرية تحمل مسئولية اختياراتها.