انتصار تتحدث عن جراح الظلم.. وتؤكد: الانتصار للحق يمحو آثاره (فيديو)

تحدثت الفنانة انتصار عن تجربتها مع الظلم، واصفة إياه بالجرح العميق الذي لا يبرأ في حياتها، مشيرة إلى كيفية تجسده في صور التنمر، الإهمال، والاستخفاف بالآخرين، وموضحة أن الظلم يمكن أن يظهر في تجاهل الناس لك وتفضيلهم للآخرين عليك.

وأكدت انتصار خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن الظلم لا يولد إلا الخوف، ويشمل الخيانة والكذب، مضيفة أنه عندما يتعرض الإنسان للظلم، فإنه يشعر بالكسر النفسي، موضحة أن الانتصار للحق والثبات على المبادئ حتى زوال الظلم هو النصر الحقيقي الذي لا يرتبط بالظلم بأي شكل من الأشكال.

وأشارت انتصار إلى أنها دائمًا ما تدافع عن هذه القيم، سواء في مواجهة مشكلة بسيطة كرصيف متهالك أو قضية كبيرة في العمل، مؤكدة أنها تعيش دائمًا بروح العدالة، واختتمت حديثها بالقول: "نحن نحب من يحبنا ونشاركه حياتنا، ونبتعد عن من يكرهنا ولا نسعى للقائه".