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تحقيقات ومتابعات

مخرج لحظة غضب ينشر صور جديدة من كواليس المسلسل

مخرج مسلسل لحظة غضب
مخرج مسلسل لحظة غضب

نشر عبد العزيز النجار مخرج مسلسل لحظة غضب صور جديدة من كواليس المسلسل قبل نهاية حلقاته، وكتب على صفحته الرسمية على الفيس بوك: رحلة مسلسل "لحظة غضب" كانت رحلة ممتعة ومليانة تفاصيل وتحديات، حقيقي مبسوط وفخور جدا بردود الفعل مع نهاية عرض حلقات المسلسل!

 

وكان قد أشاد الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن بمسلسل لحظة غضب وقال في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، قائلا: "مسلسل لحظة غضب بيثبت إن نجاح حالة خاصة مكنش صدفة.. دلوقتي نقدر نقول إن منصة واتش إيت والمنتج طارق الجنايني قدموا لنا مخرج جديد وصاعد بثقة وقادر يسيطرعلى أدواته ويصنع حالة فنية خاصة به ومع كل الأجيال من الممثلين.. المخرج عبد العزيز النجار".

لحظة غضب لم يكن العمل الأول للمخرج عبد العزيز النجار، إذ كان العمل الأول له مسلسل حالة خاصة.

مخرج لحظة غضب يتحدث عن أول عمل له 

وفي تصريحات سابقة له عن أول عمل له قال عبد العزيز النجار: "كواليس المسلسل كانت جميلة جدا والمسلسل خد من اسمه كان حالة خاصة فعلا كنا مستمعين جدا بالشغل طول الوقت واستمتعت جدا بالمسلسل.. ودائما التجربة الأولى بتبقى أصعب تجربة وكان فى صعوبات كتير في التصوير".

وقال: "المسلسل بسيط جدًا والبساطة بتحتاج طول الوقت تركز إزاى تحسس اللى بيتفرج زى ما أنا أول مرة قريت المسلسل وهو بسيط وممتع جدا وأنا اقدر أوصله للناس بالشكل ده حاجة صعبة جدا، الجديد بالنسبة ليا مشاهد المحاماة كانت ممتعة أوى وانى افهمها وأذاكرها أكتر وأحاول أطلعها بشكل مختلف غير ما بتطلع في العادى".

وعن سعادته بإخراج أول عمل، قال: "بحاول استوعب انى عملت أول عمل ليا والحقيقة حاجة جميلة أن الواحد في يوم من الأيام قدر يحقق جزء من حلمه وكانوا 8 سنين نتيجتهم جميل".

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