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فن

مسلسل صدفة الحلقة 13.. عصام السقا يطلب من ريهام حجاج تحليل DNA

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

في مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، طلبت هالة (سلوى خطاب) من زوجها فؤاد (خالد الصاوي) الطلاق وأن يتنازل عن أملاكه لأولاده بعد أن علمت بحقيقة أبوته لصدفة وخوفها على الأموال.

 

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مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" أحداث الحلقة 13

مسلسل صدفة تفاصيل الحلقة 13

شهد مسلسل صدفة الحلقة 13 الكثير من الأحداث، حيث غضبت صدفة - ريهام حجاج، عندما علمت أن طارق - عصام السقا، ذهب لأبوها وواجهه بمحاولة قتل صدفة، ولكن طارق أكد لها أن هذا واجبه نحوها وأن حمايتها مسئوليته، واقترح طارق على صدفة أن تقوم بعمل تحليل DNA، لتثبت نسبها ولكنها رفضت وقالت إذا كان أبوها لا يود أن يعترف بها فهي لا تريده.

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مسلسل صدفة من ضمن قائمة مسلسلات رمضان لعام 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.


مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
    قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
    قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
    القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.


قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.


أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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