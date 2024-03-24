موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 13 والذي يتصدر التريند خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تعرضت للكثير من المشاكل ويتوقع متابعون أحداث المسلسل وقوع “صدفة” في مشاكل أكبر خاصة بعد إعترافها لخالد الصاوي أنها أبنته.

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 13

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 13 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.



مسلسل صدفة تفاصيل احداث الحلقة 13

شهد مسلسل صدفة الحلقة 13 الكثير من الأحداث، حيث غضبت صدفة - ريهام حجاج، عندما علمت أن طارق - عصام السقا، ذهب لأبوها وواجهه بمحاولة قتل صدفة، ولكن طارق أكد لها أن هذا واجبه نحوها وأن حمايتها مسئوليته، واقترح طارق على صدفة أن تقوم بعمل تحليل DNA، لتثبت نسبها ولكنها رفضت وقالت إذا كان أبوها لا يود أن يعترف بها فهي لا تريده.

طلبت صدفة - ريهام حجاج، مقابلة علي - سليم الترك، وحاول التهرب منها ولكنها أصرت، ذهب علي لصدفة المنزل وكشفت له معرفتها بقصته مع راندا - دهب تامر، وطلبت منه الزواج منها لأنها حامل، ولكنه رفض وقال لها إنه لا يفكر في الزواج مطلقًا، حاولت صدفة إقناعه لكن بلا جدوى وقامت صدفة بصفعه بالقلم على وجهه.



مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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