الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صدفة تجمع عمرو الليثي بسيدة تبكي في الشارع.. ماذا حدث؟ (فيديو)

عمرو الليثي
عمرو الليثي

التقى الإعلامي عمرو الليثي سيدة تدعى مروة مدحت عمرها 40 عامًا وابنتها تعاني من ضمور كامل في المخ ومحجوزة في مستشفى 6 أكتوبر العام.

وقالت "مروة" خلال لقاء ببرنامج "واحد من الناس" المُذاع على قناة "الحياة": "والدها عنده إعاقة وعندي بنتين غيرها، وزوجي يحصل على معاش عجز قيمته 1800 جنيه وبأخذ معاش تكافل وكرامة، ومصاريف علاج بنتي كبيرة جدًا".

وأضافت: "أنا من محافظة أسوان، وبتصرف علشان أجيب الفلوس يا إما حد يديني ونفسي بنتي وجوزي يتعالجوا صح، ربنا اللي بيرزق واللي ربنا عاوزه هو اللي يكون، وبقول يا رب اشفي بنتي وجوزي".

وفاجئ الإعلامي عمرو الليثي السيدة بمبلغ قيمته 5 آلاف جنيه من البرنامج ووعدها بعلاج ابنتها وزوجها.

عمرو الليثي واحد من الناس برنامج واحد من الناس قناة الحياة الحياة

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