مسلسل صدفة الحلقة 14.. ملخص الحلقة وموعد إعادتها

يبحث العديد من متابعي مسلسل صدفة عن موعد إعادة الحلقة ١٤ كما يبحثون عن ملخص الحلقة وهو مسلسل بطولة الفنانة ريهام حجاج.

موعد اعادة مسلسل صدفة الحلقة 14

ومن المتوقع، أن يشهد مسلسل صدفة الحلقة 14، مصير الطالبة «راندا» بعد حملها من زميلها «علي» وتهربه منها، وتنصله من الأمر، في الوقت الذي تحاول فيه سلوى خطاب مجددا قتل «صدفة» بعدما فشلت المحاولة الأولى.

ويدور مسلسل صدفة حول معلمة تاريخ تقوم بمراقبة الطلاب ومراقبة سلوكياتهم وتدخل في حياتهم من أجل أن يكونوا أفضل بالإضافة الي انها تعيش حياة صعبة ولم يعترف بها والدها خالد الصاوي حتي الان رغم مواجهته بالحقيقة.

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موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 15



يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر



ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة



كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة



“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.