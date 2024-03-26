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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صدفة.. مواعيد إعادة الحلقة 15 وقنوات عرضها

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يبحث العديد من متابعين مسلسل صدفة عن تفاصيل الحلقة ١٥ وهو مسلسل من بطولة الفنانة ريهام حجاج، وشهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداث كثيرة حيث  علمت صدفة- ريهام حجاج، أن فرج أختها - نور إيهاب ظبطت متلبسة بمخدرات، وساعدت صدفة فرح حيث قامت بعمل مكيدة علي مدير المدرسة وقامت بسرقة كيس المخدرات من علي مكتب المدير، ورأتها فرح وهي تقوم بذلك، وبعدها سألتها لماذا تقومي بمساعدتي فانهارت صدفة وذكرتها بكل الأشياء التي قامت بها من أجلها وهنا حضنتها فرح وقالت لها أنها تأكدت أنها أختها.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

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أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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