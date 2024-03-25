"هنكمل الحكاية".. المطرية تستعد لتنظيم أكبر مائدة إفطار جماعى (صور)

انتهت استعدادات حي المطرية لعمل أكبر مائدة إفطار اليوم، وكتب علاء فريد، المسئول الأول عن هذا الحدث، قائلًا: "هنا البداية... وسنكمل الحكاية من مدينة أون المصرية القديمة.. من المطرية... صباح الخير".

يذكر أن إفطار المطرية الجماعي ينطلق عادة في منتصف شهر رمضان الكريم، حيث يشارك في تجهيزه عشرات الشباب والسيدات من سكان الحي، ويتم تقسيم الأدوار على الجميع للخروج بتلك الصورة المبهرة، حيث تقوم السيدات بإعداد بعض المأكولات داخل منازلهن، بينما يقوم الرجال بعملية الشواء في الهواء الطلق. ومن أبرز ما تقدمه تلك المائدة الرمضانية الضخمة أن جميع سكان الحي يشاركون في تمويلها.

ومنذ عام 2013 وللسنة العاشرة على التوالي، يحرص سكان عزبة حمادة بحي المطرية على تجهيز مائدة للإفطار تحت عنوان "لمة العيلة الكبيرة"، وسط أجواء تسودها المحبة والخير، ويتجمع الكبير والصغير والنساء والبنات جميعهم حول إفطار جماعي منتصف شهر رمضان الكريم كل عام. تستوعب المائدة ما يقرب من 4 آلاف فرد يفترشون جميعهم الشوارع الضيقة بالموائد بعد أن قاموا بتنظيفها وتزيينها وتعليق الإضاءات التي تملأ وجهات البيوت وتتخللها رسومات للشخصيات الرمضانية التي تعبر عن الثقافة الرمضانية، إضافة إلى منشدين ارتبطت أصواتهم بالليالي الرمضانية في أذهاننا، وكلمات الأغاني الشهيرة، مما يضفي عليها طابعًا خاصًا يختلف عن نظيره.