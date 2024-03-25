الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مسابقة الأزهرى الصغير بمنطقة مطروح الأزهرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات مسابقة «الأزهري الصغير»، التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية لأطفال روضات منطقة مطروح الأزهرية، بمقر معهد بنين مطروح النموذجي.

_التسجيلات الإلكترونية للمتسابقين 

وتفقد فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن، ومدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وعبدالعزيز قبيصي، فعاليات المسابقة، واطمأن على أعمالها وانتظامها، واستقرار كل اللجان بها، حيث تمت متابعة التسجيلات الإلكترونية للمتسابقين للتأكد من جودة التسجيل ودقته.

_قواعد المسابقة

وشدد رئيس المنطقة، خلال تفقده، على الالتزام بقواعد المسابقة، وتوفير سبل الراحة للأطفال المشاركين ولأولياء أمورهم.

_حفظ كتاب الله

يذكر أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الأطفال على حفظ كتاب الله تعالى، وتعزيز حب القرآن الكريم في نفوسهم منذ الصغر، وتتكون المسابقة من أربعة مستويات، وهي المستوى الأول: حفظ 4 أجزاء أو أكثر، والمستوى الثاني: حفظ 3 أجزاء، والمستوى الثالث: حفظ جزءين، والمستوى الرابع: حفظ جزء واحد.

 

وفي سياق آخر، كان قد كرم الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الطلاب والمعلمين المتميزين خلال فعاليات مبادرة "اقرأ لتستنير"، التي نظمتها إدارة المكتبات، بالتعاون مع العلاقات العامة، بمنطقة مطروح الأزهرية، بمقر معهد بنين مطروح النموذجي.

سورة العلق تتكلم عن القراءة تأكيدًا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان

وقال رئيس المنطقة، خلال التكريم، إن هذه الأمة تشرفت بأن جعلت خير الأمم، مستمدة تعاليمها من كتابها العظيم، موضحًا أن الآيات الخمس الأولى في سورة العلق تتكلم عن موضوع القراءة تأكيدًا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان وبناء حضارته.

قيم المواطنة وحب الوطن

 

وأشار "سالم" إلى أن المبادرة هدفت إلى تأصيل قيم المواطنة وحب الوطن، وتنمية قدرات الناشئة الفكرية واللغوية والتعبيرية، إلى جانب إكسابهم مهارات المطالعة والقراءة الحرة، وتعويدهم على ارتياد المكتبات، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد، مضيفًا أن الهدف الأسمى هو تحويل القراءة إلى سلوك ثقافي وعادة مجتمعية، مشيدًا بجهود أخصائي المكتبات بالمعاهد بقيادة الأستاذ أحمد الرشيدي، مدير إدارة المكتبات، وإدارة العلاقات العامة بالمنطقة، لجهودهم المبذولة خلال الفعاليات ونجاح المبادرة بهذا الشكل المتميز والمشرف.

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