أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

علّق إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته في الكتف.

وكان إمام عاشور قد تعرّض لإصابة في الكتف، خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الدورة الودية بكأس عاصمة مصر، والمُقامة حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية

وقال إمام عاشور، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي "إنستجرام": "الحمد لله على النصيب والقدر المكتوب، الحمد لله وقت الفرج ووقت الانكسار".

وتابع: "الحمد لله في الشدة والرخاء، الحمد لله على المنع قبل العطاء، الحمد لله بلا سبب ولا طلب".

واختتم إمام عاشور تعليقه، قائلًا: "الحمد لله على ما مضى وما تبقى وما هو آتٍ، الحمد لله دائمًا وأبدًا".

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية

ومن المنتظر أن يتم تحديد مدة غياب إمام عاشور، وذلك في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وكان إمام عاشور قد غادر ملعب مباراة المنتخب الوطني باكيًا متأثرًا بإصابته في الكتف، بعد عرقلة من مدافع المنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء ليخرج بديلًا وينزل حمدي فتحي في الدقيقة 26 بدلًا منه.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أنه كانت هناك مفاضلة في أن يجري اللاعب العملية الجراحية بالمنظار أو بالتدخل الجراحي، وتم الاستقرار أن يتم إجراء تدخل جراحي.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في نهائي كأس عاصمة مصر

يذكر أن منتخب مصر، تحت قيادة المدرب حسام حسن، قد تغلّب على نيوزيلندا بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وبناءً عليه، يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره كرواتيا، يوم 26 مارس الجاري، في نهائي كأس عاصمة مصر الودية.

بينما يلتقي منتخب تونس نظيره نيوزيلندا، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية.